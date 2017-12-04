Mahkemeden Neşet Ertaş kararı

Türk halk ozanı Neşet Ertaş 25 Eylül 2012’de hayatını kaybedince geriye mirasçıları olarak eşi Nigar Leyla, kızları Döne ve Canan ile oğlu Hüseyin’i bıraktı. Neşet Ertaş’ın mirasçıları, geçen yıl ticaretle uğraşan Osman Paşa Şahin’in “Neşet Ertaş” adını TPMK nezdinde kendi adına tescil ettirdiğini öğrendi.

Neşet Ertaş’ın yasal 4 mirasçısı, bunun üzerine avukatları Ercan Bahadır aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne marka tescilinin iptali ile marka hükümsüzlüğünün sicilden terkinine ilişkin dava açtı.

Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre, Ertaş’ın ailesi, davalı Osman Paşa Şahin’in tescil ettirdiği “Neşet Ertaş” ibareli markanın sahibi olmadığını bilmesine rağmen kendi adına tescil ettirerek dürüstlük kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Davalının Neşet Ertaş isminin itibarından ve tanınmışlığından haksız bir biçimde faydalanmak istediğini öne süren Ertaş’ın 4 mirasçısı, mahkemeden marka tescilinin iptali ile hükümsüzlüğüne karar verilmesini istedi.

DAVALI KABUL ETTİ

Davalı Osman Paşa Şahin, dava açıldıktan bir ay sonra 20 Kasım 2017’de mahkemeye bir dilekçe verdi. Şahin, dava konusu “Neşet Ertaş” markası ile alakalı bütün sınıf ve emtialara ilişkin aleyhine açılan marka hükümsüzlüğü davasını kabul ettiğini bildirdi. Osman Paşa Şahin’in aleyhinde açılan davayı kabul etmesi üzerine mahkeme kararını açıkladı.

Davalının kabulü ile davalıya ait “Neşet Ertaş” markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verildi. Mahkeme ayrıca “Neşet Ertaş” markasının dava sonuçlanıncaya kadar üçüncü kişilere devrinin ihtiyati tedbiren önlenilmesine yönelik verilen ihtiyati tedbir kararının da kaldırılmasına karar verdi.