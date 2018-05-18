Malezya Polisi: Eski Başbakan'ın evlerinde para ve mücevher dolu lüks el çantaları bulundu

Malezya Polisi, eski Başbakan Najib Razak'ın evlerinde içlerinde lüks ürünler bulunan yüzlerce kutu ve döviz dolu el çantaları bulunduğunu açıkladı.
Razak'ın başkent Kuala Lumpur'daki evlerine yapılan baskınların, kamu kalkınma fonu 1MDB'deki yolsuzluk iddiaları konusunda yapılan soruşturmayla bağlantılı olduğu belirtildi.
1MDB'deki yolsuzluk iddiaları, Razak'ın genel seçimlerde eski müttefiki Mahathir Mohamed'e yenilmesinin başlıca nedenlerinden biriydi.
Razak'ın kurduğu fondaki milyarlarca doların nerede olduğu bilinmiyor.
Eski Başbakan'ın kendisinin de fondan kendi hesabına 700 milyon dolar aktardığı iddia ediliyor. Razak ise bu iddiaları reddediyor.
Mahathir Mohamed kayıp paranın bulunması için soruşturmayı yeniden açmayı değerlendirdiğini söylemiş ve Razak'ın ülke dışına çıkmasını yasaklamıştı.
Razak'ın ofisi, oturduğu ev ve başkentte sahip olduğu diğer adreslere yapılan baskınlar, birkaç gündür medyanın da tanıklığında devam ediyor.
Polis bir noktada, Razak'ın evinden çıkartılan bir kasanın açılması için çilingir çağırdı.
Malezya Polisi'nin Ticari Suçlar Birimi'nin Müdürü Amar Singh gazetecilere yaptığı açıklamada bulunanlar arasında "Marka el çantalarının bulunduğu 284 kutu olduğunu" belirtti.
Singh "Personelimiz bu çantaların içini kontrol etti ve 72 el çantasının içinde aralarında Malezya Ringgit'i, ABD Doları'nın da olduğu nakit para ile saatler ve mücevher de bulundu. Tam olarak ne kadar mücevher var bilmiyorum. Çünkü miktarı gerçekten büyük" dedi.
Singh bulunan el çantaları arasında Hermes, Birkin ve Louis Vuitton gibi lüks markaların bulunduğunu söyledi.
Razak'ın avukatıysa bulunanların "çok değerli olmadığını" ve polisin "müvekilliğinin imajını bozmayı" amaçladığını söyledi.
Najib Razak uzun süredir, 2009'da kurduğu devlet yatırım fonu 1Malaysia Developmend Berhad (1MDB) ile ilgili yolsuzluk ve kötü yönetim suçlamalarıyla karşı karşıyaydı.
Fon, başkent Kuala Lumpur'ı bir finans merkezi haline getirmek ve stratejik yatırımlarla ekonomiyi desteklemek için kurulmuştu.
Arcak 2015 başlarında, bankalar ve tahvil sahiplerine olan 11 milyar dolarlık borcunun taksitlerini ödeyemeyince dikkatler fon a çevrildi.
Wall Street Journal gazetesi, fondan 700 milyon doların Najib Razak'ın kişisel banka hesaplarına gittiğini gösteren belgeler bulunduğu haberini yapmıştı.
Najib ise 1MDB ya da herhangi bir kamu fonundan para aldığı iddialarını reddediyor.
1Malaysia Development Berhad (1MDB) was meant to turn Kuala Lumpur into a financial hub and boost the economy through strategic investments.
But it started to attract negative attention in early 2015 after it missed payments for some of the $11bn it owed to banks and bondholders.
Then the Wall Street Journal (WSJ) reported it had seen a paper trail that allegedly traced close to $700m from the fund to Mr Najib's personal bank accounts.
Mr Najib has consistently denied taking money from 1MDB or any public funds.
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