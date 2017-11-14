Manisa'daki cinayet davasında karar çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 14 Nisan 2016 tarihinde öldürüldükten sonra otomobili ile birlikte ateşe verilen Adem Dönmez'in cinayet zanlıları hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkemeye çıkarılan 4 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, biri müebbet, 18 yaşındaki iki çocuktan biri 16 yıl diğeri de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA'nın haberine göre, Turgutlu'nun Osmancık Mahallesi yakınlarında 14 Nisan 2016 tarihinde tabanca ile vurulduktan sonra otomobilinde yakılarak öldürülen Adem Dönmez'in cinayet zanlıları bugün karar için hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme başkanı, "Tasarlayarak ve kasten adam öldürme" suçundan sanıklardan Serhat G.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, İlke S.'ye ise müebbet hapis cezası verdi. Olaya karıştıkları tespit edilen suça sürüklenen çocuklar, O.R.K. 16 yıl 8 ay hapis cezası alırken, M.B. ise 2 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldılar.