HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisa Valiliği ve valinin adını kullanarak yardımsever kişi ve kuruluşların iyi niyet duygularını istismar eden dolandırıcılar, yeni yöntemlere başvuruyor.

Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Öztürk, dolandırıcıların valiliğin logosunu ve Vali Mustafa Hakan Güvençer’in adını da kullanarak yazı hazırladıkladıklarını belirtti. Öztürk, Akhisar Kaymakamı, İl Milli Eğitim Müdürü, Alaşehir Belediye Başkanı, STK temsilcilerinin organizesinde yapıldığı belirtilen ‘Engelliler İçin Engelsiz Yaşam Projesi/ Kampanyası’ gibi başlıklar altında hazırlanan bu yazıların sivil toplum kuruluşlarına dolandırıcılık maksatlı gönderildiğini söyledi. Vali Mustafa Hakan Güvençer, diğer bazı sivil toplum kuruluşlarına da gönderilen ve Manisa Tabipler Odası Başkanlığı’ndan valiliğe iletilen mesaj örneği ile birlikte söz konusu sahtekarlık ve dolandırıcılığı yapan sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.