Yolunuz Kahramanmaraş’a düştü de pul biber aldıysanız bilirsiniz, Maraş’ın pul biberinin dokusu ipek gibidir. Lezzetinin de dokusundan kalır yanı yoktur. Orta acılıktaki bu biber, yemeğe lezzet katar. “Ağzıma acı sürmem” diyenlerin bile süngüsünü indirecek nefasettedir. 2002’de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Maraş biberinin dünya markası olması için geçen yıldan bu yana hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki biber üretim işletmeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, bölge üniversiteleri, kalkınma ajansları ve daha birçok sivil toplum kuruluşu Maraş Biberi Kümesi’nde güçlerini birleştirdi. Biber kümesi de neymiş dediğinizi duyar gibiyim. Hemen bir parantez açalım: Kümelenme, aynı ya da benzer işkolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan üreticiler ve onları destekleyen firma ve kurumların bir araya geldiği bir çalışma modeli. Mayıs 2017’de başlayan projeyle yaklaşık 122 bin 400 dekarlık alanda ekimi yapılan Maraş biberinin rekabet gücünün artırılması ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. HT Pazar'dan Nur Toprakoğlu'nun haberi...

3000 farklı genetik karakterdeki biberlerin çeşit sayısı

ORTA ACILIKTA

800 milyon TL’lik bir ekonomik değer oluşturduğu tahmin edilen Maraş biberinin önemli bir özelliği de, dünya pazarındaki diğer biber mamullerinin aksine, orta acılıkta olması. Bu da Maraş biberini çocuklardan erişkinlere çok geniş bir kitlenin rahatlıkla tüketmesini sağlıyor. Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önderliğinde geliştirilen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği, Maraş Biberi Kümelenme Projesi, çiftçileri, biber işletmelerini, bölgedeki sivil toplum örgütlerini, üniversite ve enstitüleri bir araya getirerek araştırma geliştirme, sektörel tanıtım, destekleyici tesislerin kurulması gibi pek çok faaliyete öncülük etmeyi öngörüyor. Projenin ana faydalanıcısı olan Kahramanmaraş İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdür Vekili Mustafa Bozkurt, ülkedeki en kaliteli ve özel biberin Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştiğine vurgu yaparak projenin amacını şöyle özetliyor: “Maraş biberinin dünya markası olmasının zamanı geldi”.

100 gr yaş biberde yaklaşık 52 mg, kuru biberde ise 15 mg C vitamini bulunuyor

Kırmızıbiberin tarihçesi

Biber bitkisinin orijinal adı kayıtlara kapsikum (capsicum) olarak geçmiş. Maraş biberinin yer aldığı “capsicum annum” ise capsicum cinsinin altında yer alan pek çok türden biri. Günümüzde acılık, şekil, renk, büyüklük gibi farklı genetik karakterde 3 bin çeşit biber bulunuyor. Genel kanının aksine, kırmızı veya yeşil biber olarak tüketilen, baharatlık hale getirilen kapsikum bitkisinin meyvesiyle karabiber arasında herhangi bir akrabalık söz konusu değil. Botanikçiler biberin, domates, patlıcan veya patates gibi bitkilerle genetik olarak ortak aileden geldiğini söylüyor. Biberin tarihçesi MÖ 7500 yıllarına dayansa da, bitkiye kapsikum ismini veren Fransız botanikçi Joseph Pitton de Tournefort, 1656-1708 yılları arasında yaşamış. Arkeolojik çalışmalara göre biber ilk kez Orta Amerika’da Ekvador’da görülmüş. Biberin Avrupa’ya oradan da Asya ve Afrika’ya Kristof Kolomb’un Amerika kıtasını keşfinden sonra yayıldığı, Amerika’ya yapılan bu seferlerin ikincisine katılan Diego Alvarez Chanca isimli doktorun, bitki tohumlarını İspanya’ya getirdiği söyleniyor.

Yoğurtlu ülemeç çorbası

Malzemeler:

✓ 200 gr yağsız kıyma

✓ 2 su bardağı un

✓ 3 yemek kaşığı irmik

✓ 1 soğan

✓ 1 yumurta

✓ 250 gr ufak doğranmış kuşbaşı et

✓ 1 su bardağı nohut (ıslanmış, haşlanmış)

✓ 1 kg süzülmüş yoğurt

✓ Yeterince karabiber

✓ Yağ

✓ Tuz

✓ Nane

✓ Maraş pul biberi

Hazırlanışı: İnce kıyılmış soğanları kıymayla suyunu çekinceye kadar pişirin. Soğuduktan sonra, karabiber, Maraş pul biberi, tuz, yumurta, un, irmik ilave ederek iyice yoğurun. Hazırladığınız kıymalı hamuru biraz dinlendirdikten sonra mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Daha sonra bezelerden kalınca bazlamalar açın. Bazlamaları ısınmış yanmaz tavada ters yüz edip incecik şeritler halinde kesin. Şeritleri demet halinde toplayıp bir kez de küçük kareler halinde kesin. Elde edilen yaklaşık 5x5 mm boyutundaki parçalara ülemeç adı verilir. Diğer tarafta kuşbaşı etleri haşlayın. Eti haşladığınız suya nohut ve ülemeçleri ilave edin. Ülemeçler pişip malzemeler birbirini bulunca yoğurt, yumurta ve un ilave edip kesilmemesi için aralıksız karıştırın. Üzerine yağda kızdırılmış nane ve Maraş pul biberi gezdirin.