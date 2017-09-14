Mardan Palace Otel'in sahibinin oğluna ait araç haczedildi

Kundu Turizm Bölgesi'nde yer alan Mardan Palace Otel'in sahibi İsmailov'un oğlu Sarkhan İsmailov'a ait lüks otomobile, bir şirketin 465 bin liralık alacağı kapsamında haciz kararı çıkartıldı.
Önceki gün otele giden şirket avukatı Ferda Perihan Savaşcı, lüks otomobile haciz işlemi uyguladı. Otomobil, Muratpaşa ilçesindeki bir otoparka çekildi.
Savaşcı yaptığı açıklamada, otele hacze gittiklerinde Sarkhan İsmailov'a ait senetler aldıklarını ve otomobile ihtiyati tedbir kararı çıkarttıklarını söyledi. Ardından otomobile haciz uygulamak için otele gittiklerini anlatan Savaşcı, "Otele gidip otomobile haciz koyduk. Otomobil şirketin alacağını karşılıyor" dedi.
Mardan Palace Genel Müdürü Selçuk Şentepe ise herkesin olduğu gibi kendilerinin de sıkıntıları olduğunu söyledi. "Direnerek ayakta tuttuğumuz şirketi, herkes öyle bir üzerimize geliyor ki el birliğiyle, hep beraber batıracağız. İstenilen o" diyen Şentepe, hiç kimseyi yarı yolda ve ortada bırakmadıklarını söyledi.
"YIPRATMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLAR"
Borçlarını ödemek için çaba gösterdiklerini dile getiren Şentepe, "İçinde bulunduğumuz durumdan kurtulmaya çalışıyoruz. Borç ödüyoruz. Borç karşılığında teminat olarak gösterilmiş bir araç. Normalde alınmaması lazımdı. İhtiyati tedbir kararı çıkartarak aracı haczettiler. Yıpratmaya yönelik davranışlardır. Başka hiçbir şey değildir. Bütün borçlarımızı 'cansiperane ödeyeceğiz' diye uğraşıyoruz" dedi.
Otelin açık olduğunu ve hizmet vermeye devam ettiğini kaydeden Şentepe, "Mardan'ın sahibi Türkiye'ye 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Karşılığında görmesi gereken değer bu olmamalı. 'Aracı haczedildi' haberleriyle gündeme gelmemeli" diye konuştu.
Antalya'da 2009 yılındaki hizmete giren otelin açılışına Tom Jones, Monica Belluci, Richard Gere, Mariah Carey ve Sharon Stone gibi Hollywood yıldızları katılmıştı. Yaklaşık 800-850 milyon dolara mal olduğu söylenen otelin mimari yapısı Dolmabahçe Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi görünümünde tasarlanmış, Kız Kulesi ve Galata Köprüsü'nün benzeriyle İstanbul'un minyatürü şeklinde yapılmıştı. Otel, 2010 yılında dünyanın en lüks oteli seçilmişti.
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