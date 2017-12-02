Mardin'de silahlı kavga

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Elbeyli Mahallesi yakınlarında aralarında husumet bulunan akraba 2 aile arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Kavgada, Necmeddin Kılıç (36) ile C.K. (24), M.K. (32), N.K. (35) ve B.K. (26) yaralandı.



Yaralılardan durumu ağır olan Necmeddin Kılıç Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemleri aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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