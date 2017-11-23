Marmarabirlik, tane ile zeytin satmaya hazırlanıyor

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, piyasanın talebini karşılamak amacıyla 3 adet zeytinden oluşan 11 gramlık ambalaj ile 7 adet zeytinden oluşan 20 gramlık paketlerin seri üretimi için yaklaşık 2 milyon euroluk yatırım yapılacak.
Öncelikle ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında tüketiciye sunulacak tek porsiyonluk ambalajların, okul kantinleri, simitçiler, otel, restoran ve kahvaltı salonları gibi tüketim alanlarına sunulması planlanıyor.
"TANE TANE LEZZET SATILACAK"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, daha önce kurulan zeytin ezmesi üretim tesisinde geçen yıldan itibaren 20 gramlık ambalaj üretimine başlandığını hatırlattı.
Aynı tesiste 11 gramlık ambalaj denemelerinin de yapıldığını belirten Asa, şunları kaydetti
"Böylece artık tane tane lezzet satılacak. 2018'de tesislerimize yaklaşık 2 milyon avroluk yatırım yaparak, 11 ve 20 gram ambalajlı ürünlerimizi daha yüksek kapasitede üretmeye başlayacağız. Makine tedariki için firmalarla görüşmelerimiz sonlandı. Piyasadan gelen yoğun talep üzerine, 2018'de ev dışı tüketim pazarına küçük ambalajla zeytin vermeye başlayacağız. Otel ve restoran gibi ev dışı tüketim kanallarına ambalajlı ürün vermek, yıllardır alışılan dökme ürün satışı geleneğini de değiştirecektir. Küçük ambalajlar, özellikle hızlı tüketimi tercih eden genç neslin zeytin tüketimine de katkı sağlayacak."
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