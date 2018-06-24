Buna göre, mayısta 743 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 3 yurt içi satış ve teslim belgesi, 8 hariçte işleme izin belgesi, 119 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 oldu.