Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( TBMM) 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın son görüşmeleri gerçekleştiriliyor.



Hummalı çalışma Genel Kurul Salonu dışında da sürüyor. İHA'nın haberine göre, bütçe görüşmelerinin son gününde akşam yemeği olarak verilecek 1 ton hamsi için mangallar yakıldı.

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