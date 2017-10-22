TBMM Genel Kurulu'nda, gündemde bulunan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.
Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile Sayıştay raporlarının görüşülmesine başlanacak.
Maliye Bakanı Ağbal, 24 Ekim Salı günü Bütçe Kanunu ile Kesinhesap Kanunu Tasarıları'nı Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacak.
Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin 30 Ekim Pazartesi günü yapılmasının ardından, bakanlıklar ve kamu kurumlarının bütçelerinin görüşülmesine 31 Ekim Salı günü başlanacak.
Bütçenin komisyondaki mesaisi 23 Kasım Perşembe günü sona erecek. 2018 yılı bütçe tasarısı ile 2016 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, aralık ayı içerisinde de Genel Kurulda görüşüldükten sonra kabul edilecek ve böylece Meclisin bütçe mesaisi sona ermiş olacak.
TBMM KİT Komisyonu denetimlerine devam edecek.
Komisyon bünyesinde oluşturulan alt komisyonlar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve bağlı müesseleriyle Zonguldak'ta; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile de Rize'de, 26 Ekim Perşembe günü toplantı yapacak.
Meclis Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu da çalışmalarına devam edecek.
AK Parti, CHP, HDP ve MHP'nin grup toplantıları yapılacak. AK Parti Grup Toplantısında bu hafta milletvekillerine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek.
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