4 | 10

"MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA YER AÇILIYOR"

Yapılan bu uygulamada estetik uzmanı titri ve faaliyet alanının kullanıldığını belirten Dr. Koldaş, halk arasında bu olaydan sonra 'Asla gitmeyin, dudak yaptırmayın' söyleminin ortaya çıktığını anlattı. Birçok estetik hekiminin 'Etik kavramını nereye yerleştireceğiz?', 'Halka nasıl bilgi vereceğiz?', 'Kendimizi nasıl konumlandıracağız?', 'Hatalı çizgiye ne zaman basacağız ve ne zaman ceza alacağız?' endişeleri yüzünden 'Hiçbir şey yapmayalım' düşüncesine doğru gittiğini aktaran Dr. Özgür Koldaş, bu ortamda da 'merdiven altı' diye tabir edilen, ruhsatlandırılmamış alanlara yer açıldığını ve bunun da bir açmaza neden olduğunu kaydetti.