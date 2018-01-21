Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Yönetim Kurulu Saymanı, medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, "Adana'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünün uygulanmasını ve mağduriyetini hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk" dedi.
DHA'nın haberine göre; bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Medikal Estetik Kongresi başladı. 'Medikal estetikte yüz uygulamaları', 'Medikal estetikte vücut uygulamaları', 'Medikal estetikte saç uygulamaları', 'Estetik jinekoloji', 'Klinik ve işletme yöntemi' ile 'Hasta yönetimi komplikasyon' ana konuları başlığı altında çeşitli oturumlar yapılan kongrenin 'Estetik reklam rekabet ve etik' oturumunda, Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaförün hemşire Merve Keleş'e dudak silikonu yapması konusu da gündeme geldi.
"BİZDE ÜRPERTİ OLUŞTURDU"
Oturumda konuşan MESTDER Yönetim Kurulu Saymanı ve medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, Adana'daki olayda estetik dünyasının unvanı ve faaliyet alanının kullanıldığını vurgulayıp, "Geçen aylarda Adana'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünü uygulamasını ve mağduriyeti hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk" diye konuştu.
"MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA YER AÇILIYOR"
Yapılan bu uygulamada estetik uzmanı titri ve faaliyet alanının kullanıldığını belirten Dr. Koldaş, halk arasında bu olaydan sonra 'Asla gitmeyin, dudak yaptırmayın' söyleminin ortaya çıktığını anlattı. Birçok estetik hekiminin 'Etik kavramını nereye yerleştireceğiz?', 'Halka nasıl bilgi vereceğiz?', 'Kendimizi nasıl konumlandıracağız?', 'Hatalı çizgiye ne zaman basacağız ve ne zaman ceza alacağız?' endişeleri yüzünden 'Hiçbir şey yapmayalım' düşüncesine doğru gittiğini aktaran Dr. Özgür Koldaş, bu ortamda da 'merdiven altı' diye tabir edilen, ruhsatlandırılmamış alanlara yer açıldığını ve bunun da bir açmaza neden olduğunu kaydetti.
OLUMSUZ ÖRNEK
Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Dr. Özgür Koldaş, şöyle dedi: "Medikal estetikte etik davranmayı, reklam ve rekabeti, anormal ve merdiven alt uygulamaları da bu toplantımızda karar bağladık.
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