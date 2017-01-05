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New York Times bozcada
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New York Times'dan Türkiye tavsiyesi

New York Times gazetesi 2017 yılında dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken yerlerin listesini yaptı Türkiye'den de Bozcada bu listede yerini aldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 23:24:57 Güncelleme: 23:28:00 AA

New York Times gazetesi 2017 yılında dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 52 yeri belirledi. Listede Türkiye'den Bozcaada da yer alıyor.

Gazetenin seyahat birimi tarafından hazırlanan listede, sakin ve gözlerden uzak olduğu vurgulanan Bozcaada için "Türkiye'yi görmenin yavaşlatılmış şekli." ifadesi kullanıldı.

Bozcaada'nın hoş bir şekilde gözlerden uzak, rüzgarlı bir ada olduğu belirtilen yazıda, adaya ulaşım için İstanbul'dan Çanakkale'ye 50 dakikalık uçak yolculuğu ve Geyikli-Bozcaada feribotunun kullanılabileceği ifade edildi.

Adanın Türkiye'de son dönemde gerçekleşen terör saldırılarından uzakta olduğu da kaydedilen yazıda, Bozcaada'nın üzüm bahçeleri ve şarap imalathanelerine ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Bozcaada'da koyların yanı sıra görülmesi gereken tarihi kalıntılar ve Osmanlı kalesinin bulunduğu bilgisine yer verilen yazıda, adanın araç trafiğine kapalı arnavut kaldırımlı sokaklarına dikkat çekildi.

Listede 2017'de görülmesi tavsiye edilen diğer yerler arasında Şili'deki Atacama çölü, Hırvatistan'dan Dubrovnik, Almanya'dan Hamburg, Fas'tan Marakeş, Japonya'dan Osaka, Madagaskar, Kazakistan, Yunanistan'dan Atina, Tayland'dan Chiang Mai gibi destinasyonlar bulunuyor.

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