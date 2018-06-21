Show TV’nin yeni dizisi “Meleklerin Aşkı”nın yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”, 5 Temmuz Perşembe günü Show TV’de izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen Meleklerin Aşkı’nın oyuncu kadrosunda ise Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı 1. bölüm fragmanı;

Meleklerin Aşkı, 5 Temmuz Perşembe saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

“BU EVİN BAKICISI OLUR MUSUN?”

İlk tanıtımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Meleklerin Aşkı’nın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Yağmur’un (Berkay Hardal) ilk görüşte Melek’e (Gülper Özdemir) aşık olduğu romantik anların dikkat çektiği tanıtımda Rukiye (Oya Başar), Yağmur’u eve bakıcı olarak almak istiyor. Rukiye’nin kaza yaptığı anlar heyecanı yükseltirken, Necmettin (Toygan Avanoğlu) “Bu evin bakıcısı olur musun?” teklifiyle Yağmur’u şaşırtıyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren dizinin tanıtımı eğlenceli anlarıyla beğeni toplarken, eve bakıcı olarak giren Yağmur’un, Melek’le hikayesi merakla bekleniyor.