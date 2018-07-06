Show TV'nin geçtiğimiz akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Meleklerin Aşkı’nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

Melek ve Yağmur’un arasında soğuk rüzgarlar estiği, ev halkının ikiliye hesap sorduğu tanıtımda Yağmur eve geri dönüyor. Rukiye, Deniz ve Yağmur arasında neler olduğunu öğrenirken Yağmur, Deniz’e başka birinden hoşlandığını itiraf ediyor. Evdeki örümceğin korku saldığı anlar heyecanı yükseltirken, Melek olanları anlamaya çalışıyor. Yağmur’un kimden hoşlandığı ise merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana gelecek.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLDU

Meleklerin Aşkı’nın geçtiğimiz akşam ekrana gelen ilk bölümünde büyük kızı ve damadına istedikleri evi almaları için yardım eden Rukiye, kandırıldığını anlayınca huzurevine yerleşti. Huzurevi sakinlerine gönülden bağlı olan Yağmur ise hayatını değiştirecek olan Rukiye’nin kızı Melek’le tanıştı. Rukiye, huzurevinde çıkardığı yangından dolayı kovulunca kızı ve damadının evine taşındı. Yağmur ve Melek’i aynı çatı altında buluşturmak isteyen Rukiye, damadı Necmettin’i ikna etti ve elinden her iş gelen Yağmur artık Çekilmez ailesinin bakıcısı oldu. Kısa zamanda ailenin tüm fertlerinin gözbebeği olan Yağmur sadece aileyi değil, Melek’in yakın arkadaşı Deniz’in de kalbini fethetti. Necmettin’e inanan ve Melek’in nişanlı olduğunu düşünen Yağmur, eşyalarını alarak evi terk etti. Melek’in telefonuyla nihayet beklediği işareti alan Yağmur’un hayalleri tam tersi şekilde sonlandı. İçkiyi fazla kaçıran Yağmur, Deniz’le yakalanınca Melek’in gözüne girme fırsatı bile bulamadı. Peki, Yağmur bu durumu düzeltebilecek miydi?

KADRO GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu "Meleklerin Aşkı"nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 12 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Meleklerin Aşkı"nın 2. bölüm fragmanı: