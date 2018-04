Düşünün; oyuncu değilsiniz ama aksiyon filmi çekmek istiyorsunuz. Sırf adrenalin olsun diye. Yoksa “Ablan star bebeğim” gibi cümleler aklınızdan bile geçmiyor. O halde rafting iyi bir fikir olabilir. Çünkü tabiat, birkaç saatlik eğitimle dalabileceğiniz bu aksiyonda hiçbir masraftan kaçınmıyor. HT Pazar'dan Mete Aker ve Serdar Yazıcı'nın haberi...

Geçen hafta biz sizin için denedik. Cumartesi günü rafting yapmak için İstanbul’a 206 km uzaklıkta bulunan Melen Çayı’na doğru yola koyulduk. Ekip kalabalıktı. Akılda “Acaba kafa göz yarılır mı?” sorusu vardı tabii. Ama adrenalin bu, salgı bezlerinde durduğu gibi durmuyor. Baharda yeşili gördümü daha bir tazyikle salgılanıyor. Gerçi rafting alanına kadar pek yeşillik görmek mümkün olmadı. 3 saatlik yolculuğun ardından sabah 9’da Melenci Rafting alanına vardık da bir nefes aldık.

İşletme sahibi Birol Tepe karşıladı. Rafting öncesi açık büfe köy kahvaltısı da vardı. Güzel ama bu açık büfe kahvaltı, gezen tavuktan yumurta olayı yazının aksiyon filmli girişine pek uymadı. 1 saat Melen Çayı’nı seyredip çay yudumlarsanız, çaydan espri çıkar, artık baymadıysa biraz komedi olur ama aksiyon olmaz. Neyse. Ardından 11.00’de artık raftinge başlandı. İlk olarak kıyafet değişimi... Bu işin kıyafetleri özel ve termal. İşletmeci Tepe, “Kış aylarında da bu kıyafetlerle rafting yapabilirsiniz” diyor. Film icabı değil, gerçek. Kıyafetler vücut ısınızı dengeliyor ve 5 dakika içinde üşüme gibi bir durum kalmıyor. Hatta kıyafeti giydikten sonra güneşte çok kalmayın, bizden söylemesi. Rafting ayakkabıları, can yeleği ve kaskla beraber bütün ekipmanlar tedarik ediliyor. 11.30 civarı herkes botunun başındaydı ve raftingle ilgili bilgilendiriliyordu. Her türlü durumda neler yapılması gerektiği tek tek anlatıldı. Her türlü durum mu? Yani! Ne olabilir ki?

7’ŞERLİ 20 BOT VE ÇAYDA ÇAY

Derken botlar suya indi. 7’şerli kişilik 20 bot Melen Çayı’nda. Her botta bir kişi tecrübeli... 13 km’lik rotaya herkes birbirini kürekle ıslatarak başladı. Suyun soğukluğunu burada anladık. Yani bottan düştüğünüzde ne kadar üşüyeceğinizi istemsizce hesaplıyorsunuz. Ama korkunun ecele faydası yok; artık sudayız... Çay yer yer durgun. O durumda devreye işletmeci Tepe giriyor. İnsanları suya itiyor. Yani aksiyon başlayana kadar sulu şakalara da hazırlıklı olmak lazım. Akıntı artınca karşınıza sivri dallar çıkabiliyor, onların şakası yok aman dikkat! Bu arada nehrin 4-5 hakim noktasından profesyonel fotoğrafçılar sizi fotoğraflıyor. Foto muhabirimiz Özlem de 13 kilometre boyunca bizi yalnız bırakmadı. 7 km sonra tüm botlar Melen Çayı’nda başka bir dinlenme alanına yanaştı ve közde çayla bisküvi yendi. Buraya yanaşmak da o kadar kolay olmadı. Bottaki kılavuzu dinlemezseniz pas geçebilirsiniz.

Melen Çayı’ndaki rafting parkurunda derinlik yarım metreden 15 metreye kadar yükseliyor. Akış hızı değişkendi ve yer yer 50-60 km’yi bulan bölümler var. Zaten rafting, debisi yüksek ve akış hızı ortalamanın üstünde olan sularda yapılan ekstrem bir spor. Bot saatte 50 kilometre süratle sağa sola savrulup kayaların üzerinden zıplarken, doğru yerde, doğru zamanda ve ekip arkadaşlarınızla uyum içinde kürek çekmek önemli. Her nehirde aynı aksiyon yok tabii. Ama kentte, koşu bantlarında saatlerce koşup bir yere varamamaktan iyidir. Mesela Melen Çayı’nda çok sık çay içmezseniz 2.5 saatte 1000 kalori yakar, üstüne temiz hava bol yeşillik epey eğlenebilirsiniz.

SU SPORLARI TATİL REHBERİ!

Çayla işiniz bittiğinde, son parkur, rafting sonrası sayılı duşların olduğu dönüş yolu. Dikkatli olun, yedek çamaşır götürmeyi unutmayın, yoksa eve ıslak çamaşırla dönmek durumunda kalabilirsiniz. Duşlardaki sıkıntının sebebi işletme sahibinin çivi çakamamasıymış. İzin verilmediğini söylüyor. Duşun ardından temiz hava ve kürek çekmenin yorgunluğuyla yemeğe koşuldu. 6 saatlik rafting macerası içilen son çayla son buldu.

BİROL TEPE İLE SORU CEVAP



Rafting nedir?

Rafting heyecan ve adrenali yüksek ekstrem bir doğa sporu...

Hangi aylarda yapılır?

Rafting mevsimi 2’ye ayrılıyor. İlkbahar ve sonbahar. En keyifli dönem ilkbahardır. Özellikle mart, nisan, mayıs, haziran sonuna kadar çok yoğun geçiyor. Bunun en büyük sebebi yağmur ve kar sularının yoğun olması. Yaz dönemi ailelere, eğlenceye yönelik. Şubat, mart, nisan aylarında heyecan, adrenalin ve çılgınlık var. Çünkü debi müthiş yüksek oluyor.

Yaş sınırlaması var mı?

Özellikle şubat, mart, nisan sonuna kadar 16 yaş sınırı koyuyoruz.



RAFTİNG YAPANLARLA SORU CEVAP

Nasıl keşfettiniz?

Esra Argıllı: Sosyal medyadan takip ederek öğrendim.

Serhan Hanımoğlu: Dağ, bayır, kanyon geziyorum. Bunu yapmamız gerek dedim. Birkaç gezgin arkadaşım da var, onlardan gördüm.



Başka ekstrem sporlar yapıyor musunuz?

E.A.: 4 yıl amatör buz pateni yaptım. Yamaç paraşütü yaptım. Raftingi ilk kez yapıyorum. Çok zevkliydi. Kar suyunun soğukluğunu hissetmek çok güzeldi. Suya düşmüş olmak çok güzeldi.

Rafting nasıldı?

Cemile Mutlu.: Suya atılmayı beklemiyorduk.

E.A.: Botun içinde suyun yükselişini ve alçalışını hissetmek çok keyifliydi. Dalgalara karşı savaşmak güzeldi. Nehir kenarındaki kayalara çarpmayı beklemiyordum. Tehlikeliydi.

10 RAFTİNG PARKURU

1- Çoruh Nehri – Artvin

2- Fırtına Deresi – Rize

3- İkizdere Nehri – Rize

4- Dalaman Çayı – Muğla

5- Melen Nehri – Düzce

6- Köprüçay – Antalya

7- Munzur Çayı – Tunceli

8- Barhal Çayı - Artvin

9- Bekili Deresi – Denizli

10- Zamantı Irmağı - Kayseri

AVRUPA'DA 5 RAFTİNG PARKURU

1-İtalya - Noce Nehri

2- Avusturya - Inn Nehri

3- Hırvatistan - Una Nehri

4- İsviçre - Rhine Nehri

5- Çekya - Vltava Nehri

RAFTİNG OLİMPİYAT SPORU OLDU

Geçen hafta İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan toplantıda raftingin olimpiyatlarda spor dalı olarak yer almasına karar verildi ve imzalandı. Toplantıya Dünya Rafting Federasyonu Bşk. Yrd. Fikret Yardımcı da katıldı.