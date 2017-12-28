Doğurganlığın göstergesi olan memeler bazı nedenlerden dolayı fazla büyüyebilir, sarkabilir, bu da kişinin ruh ve beden sağlığını olumsuz etkiler. Estetik Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Demirbağ meme büyümesi ve meme büyültme ameliyatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

YAŞAM KALİTESİNİZ BOZUYOR

Demirbağ özelliklerin kadınların korkulu rüyası olan meme büyümesiyle ilgili şu bilgileri aktardı; Tarih boyunca doğurganlığın göstergesi olan memeler bazı nedenlerden dolayı büyüme gösterebilir. Bu nedenlerin çok büyük kısmını tam olarak bilmemekteyiz.Meme dokusu; hormonal uyarılara duyarlı, fonksiyon ve boyutları hormonal uyarılar ile belirlenen, özelleşmiş bir salgı bezidir. Günümüzde tüm dünyada milyonlarca kadın göğüs ölçülerinden dolayı rahatsızlık duyarak memelerini küçültmenin çaresini aramaktadır. Hayat boyunca anormal meme büyümesi görülebilir ve çok farklı sorunlara yol açabilir. Özellikle kadınlarda daha sık görülen, yaşam kalitesini ciddi anlamda bozan önemli bir sorundur.



Meme dokusunun aşırı büyümesi, kişinin ruh ve beden sağlığını etkileyen önemli bir durumdur. Kadında kalıcı meme büyüklüğü hayatın farklı evrelerinde farklı sorunlara yol açacaktır. Memelerin normalden daha büyük-ağır olması kadının fiziki görüntüsünü bozar. Boyun, sırt omurlarında deformasyon-fıtıklaşmalara ve buna bağlı olarak ağrılara neden olur. Zaman içinde normal duruş pozisyonunun bozulmasıyla kamburlaşma meydana gelir. Bu şikayetler ileri yaşlarda ve özellikle kemik erimesinin yoğun olduğu menopoz döneminde daha da artmaktadır. Memelerin karın cildiyle temas eden alt yüzeyinin aşırı terlemesiyle sık sık pişik oluşur, mantar enfeksiyonları ve rahatsızlık veren koku gözlenir. Sütyen askıları omuz üzerinde derin izler bırakır ve omuzlarda çökmeler oluşur. Hareket kısıtlılığına neden olur. Memelerin büyüklüğünü gizleme çabaları, kıyafet seçiminde çekilen sıkıntılar, istediği kıyafeti giyememek gibi sosyal problemlerin hepsi birleşince depresyona varan psikolojik problemler görülebilir.



ÇARE: MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI

Hayatın her evresinde anormal meme büyüklüğünün tedavisi cerrahi meme küçültme ameliyatıdır. Zaman içinde bir çok teknik ve bu tekniklerin modifikasyonu uygulanmıştır. Bu güne kadar geliştirilen çok sayıdaki teknik, elenerek günümüzde belli başlı teknikler kullanılır hale gelmiştir. Hangi tekniğin uygulanacağına memenin büyüklüğü, meme küçültme miktarı ile hastanın beklentileri de dikkate alınarak karar verilir.



Meme küçültme ameliyatları tüm estetik cerrahi hastaları içerisinde memnuniyet oranı en fazla olan ameliyatlardandır. Çünkü görsel düzelmeyi bir kenara bıraksanız bile kişinin devamlı taşımak zorunda olduğu büyük bir yükten kurtulmuş olması hastaları hafifleterek mutlu ediyor. Hastalar ameliyat sonrasında vücuduna yakışan ve istediği kıyafeti giyebilmekte, meme altında olan pişik problemleri geçmekte, omurlara binen ağırlığın azalmasına bağlı olarak ağrılar geçmektedir. Kişi tüm bunların sonucunda daha aktif bir hayata kavuşmakta, özgüveni artmakta ve psikolojik olarak daha iyi bir hal almaktadır. Bunun sonucunda bedensel ve ruhsal rahatlama kendiliğinden gelmektedir. Hayatta yeteri kadar yükü olan kadınlarımızın omuzlarınızdaki fiziksel yükün azaltılması konusunda estetik cerrahi olarak elimizden geleni yapmaktayız. Fiziksel olarak rahatlamış bedenler mutlu yüzler olarak toplumda yerini aldıkça estetik cerrahlar olarak mutlu olmaktayız.

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Op. Dr. Ercan Demirbağ

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