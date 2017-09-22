Meral Akşener’in önderliğinde parti kurma hazırlıklarını yürüten MHP’den ayrılan siyasetçiler, merkez sağda bir örgütlenme için Türkiye çapında çalışma sürdürüyor. Çekirdek bir kadro da parti ismi ve amblemi üzerinde çalışıyor. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre yeni partinin adının sızması durumunda aynı adla “korsan bir parti”nin kurulacağı yönündeki duyumlar nedeniyle çalışmalar büyük bir gizlilikle gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yürüten ekipte yer alan kaynaklar, parti isminde “Türkiye” ifadesinin geçebileceğini, her kesimi kucaklayacak, akılda kalacak vurucu bir isim üzerinde durulduğunu kaydetti. Partinin adının, “korsan parti”yi önlemek için kurulduğu gün açıklanacağı vurgulanıyor.

Parti amblemi için de gizli çalışma yürütülüyor; “herkesi kucaklama” mesajının verileceği alternatifler üzerinde çalışılıyor. Eski milletvekillerinden gelen önerilerde “güneş” simgesi, “Herkesi kucaklar, herkesi ısıtır, hayatın kaynağıdır” teziyle öne çıkarılıyor. Yeni parti kaynakları, partinin kuruluşuyla birlikte açıklanacak kurucular kurulunda her kesimden isimlerin olacağını ifade ediyor. ANAP, DYP ve DSP’den tanıdık isimlerin olacağı, kadroların yarıya yakınının gençler ve kadınlardan oluşacağı, alanlarında dünyada ün yapmış ancak Türkiye’de kamuoyunun bilmediği isimlerin bulunacağı belirtiliyor. “Partide “Alevi de olacak, Sünni de” vurgusu yapılıyor.