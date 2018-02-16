Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından ilk açıklamalar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Deniz Yücel'in serbest bırakılması ile ilgili açıklamada bulundu. Tahliyenin, Merkel'in dün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Merkel, "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından dolayı memnunum." derken, Türkiye'de tutuklu diğer Almanya vatandaşlarının da hızlı bir yargı süreciyle serbest bırakılmalarını umduğunu belirtti.
Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye’de tutuklu bulunan "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesi konusunda herkesin çaba harcadığını söyledi.
Bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatan Demmer, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu." dedi.
"TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"
Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu konuda geçen haftalarda yoğun çabaları olduğuna hatırlatarak, Yücel'in serbest bırakılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti.
"Türk adaletine teşekkür ederiz." diyen Breul, bu konuda henüz ayrıntılı bilgilere sahip olmadıkları için daha fazla açıklama yapamayacağını kaydetti.
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI GABRIEL: "MAHKEMENİN KARARINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de tutuklu bulunan "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesi yönündeki mahkeme kararından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Gabriel, Münih’te yaptığı açıklamada, son dönemde Türk hükümetiyle özellikle de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok sayıda görüşme yaptığını ve böylelikle güven inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.
BİNALİ YILDIRIM: KARŞILIKLI ADIMLAR ATACAĞIZ
Yıldırım, Almanya'da önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirecek adımları karşılıklı atacağız. Bunu yaparken tabii ki bizim beklediğimiz, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya yönelik zararlı faaliyetlere izin verilmemesi, terör örgütlerine müsamaha gösterilmemesi. Bu bizim olmazsa olmazımız' dedi.
Görüşmelerde Türk hükümetini Deniz Yücel davasını hızlandırılması için ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren Gabriel, Türk hükümetinin kendilerine, mahkeme kararına her zaman değer verdikleri ve sürece müdahale edemeyecekleri yönünde bilgi verdiğini aktardı.
Şimdi Deniz Yücel'in tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararı bulunduğuna dikkati çeken Gabriel, "Mahkemenin kararından dolayı çok mutluyuz." dedi.
Gabriel, karardan sonra Yücel'in Türkiye'den ayrılabileceğini tahmin ettiğini söyledi.
Gabriel ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki kez konuşabilmesini sağlayan Bakan Çavuşoğlu'na ve Dışişleri Bakanlığına güvenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti.
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