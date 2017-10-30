Mersin'in Tarsus ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda müdür olan 46 yaşındaki Erkan Özçivi, otomobilinde seyir halindeyken yanına yaklaşan motosikletli kişinin isteği üzerine yol kenarına park etti. Özçivi, camı açıp konuşmak istediği motosiklet sürücüsünün pompalı tüfekli saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Araçtaki yolcunun da yaralandığı olayın ardından kaçan motosikletli saldırgan aranıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un haberine göre, görgü tanıklarının verdiği bilgilerde Erkan Özçivi (46), beyaz renkteki otomobiliyle seyir halindeyken Cetvel bölgesi Mavi Bulvar üzernde yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, aracı yol kenarına çekmesini istedi. İddiaya göre yol kenarında duran Erkan Özçivi, camı indirerek motosikletliyle konuşmak istedi. Bu sırada motosiklet sürücüsü, yanındaki pompalı av tüfeğini doğrultarak iki el ateş etti. Saldırının gerçekleştiği noktaya yakın mesafede bulunan petrol istasyonunda müdürlük yapan 1 çocuk babası Erkan Özçivi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Gökçen G. ise yaralandı. Yaralı Gökçen G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı araştırma başlattı.