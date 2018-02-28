Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları... Yurdun bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınlamış olduğu bugünün hava durumu raporunda vatandaşları kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayları konusunda uyadı. Öte yandan hava sıcaklıklarının da Batı kesimlerde 2-4 derece arasında düşüş göstereceği ve diğer bölgelerde ise 2-4 derece arasında artış göstereceği tahmin ediliyor. İşte 28 Şubat Meteoroloji yurt geneli hava durumu raporu...

HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Manisa, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzeyi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Trakya ile öğle saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Manisa, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatleri ile yarın (01.03.2018 Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz kıyılarında hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olmak üzere yağmur ve yer yer sağanak, sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Yalova çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C , 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı, gece saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C , 9°C

Sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinde çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C , 10°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL °C , 8°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar serpintili, gece saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ege Bölgesi

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa, öğle saatlerinde Muğla ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa), güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C , 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

AYDIN °C , 16°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

İZMİR °C , 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KÜTAHYA °C , 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

Akdeniz Bölgesi

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Göller Yöresi'nde hafif don olayı bekleniyor.

ADANA °C , 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren hafif olmak üzere sağanak yağışlı, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C , 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C , 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde bölgenin kuzeybatısında, gece saatlerinde bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuvvetli olarak (30-60 km/sa), bölgenin güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde il genelinin, gece saatlerinde doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C , 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve yer yer sağanak, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, yer yer kuvvetli olarak esmesi (30-60 km/sa) bekleniyor. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlı, gece saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARABÜK °C , 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde kar yağışlı, gece saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SİNOP °C , 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyı kesiminde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ZONGULDAK °C , 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Samsun ve Amasya çevrelerinin, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

GİRESUN °C , 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C , 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C , 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C , 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C , 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C , 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

KİLİS °C , 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

MARDİN °C , 11°C

Parçalı bulutlu

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