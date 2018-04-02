Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2 Nisan 2018 hava durumu tahminlerine göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterirken, İzmir'de hava parçalı bulutlu olacak.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; , Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Kuzey, İç ve batı kesimlerinde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yağışlar etkisini saat 12.00'a kadar gösterecek.

KOCAELİ 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç kesimleri ile sabah saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli 40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİSEHİR 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AĞR1 5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C

Az bulutlu ve açık

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