MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı ilanı yayımlandı

MHP'nin 18 Mart'ta gerçekleştireceği 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ilanı yayımlandı.

Gazetelerde yer alan ilana göre, Ankara Spor Salonu'ndaki kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Divan başkanlığının belirleneceği ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bir konuşma yapacağı kurultayda, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Rapor okunup ibraya sunulacak.

Kurultayda, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek.

Çoğunluk sağlanamaması halinde MHP 12. Olağan Büyük Kurultayı, 19 Mart'ta aynı yer, saat ve gündemle yapılacak.

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