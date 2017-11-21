Mide sancısıyla doktora giden Zeki Baş'ın midesinden "cennet hurması" çıktı

Mide sancısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastadan endoskopik yöntemle çıkarılan "cennet hurması" doktorları bile şaşırttı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Uygun önderliğindeki ekip, eşine az rastlanır bir mide operasyonu gerçekleştirdi.
AA'nın haberine göre; Zeki Baş, (60) midesindeki şiddetli ağrı, hasımsızlık ve gaz şikayetiyle Trabzon'da bir hastaneye başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmede hastanın midesinde bir kitle tespit edildi ve ameliyatla alınması önerildi. Ameliyat olmak istemeyen Baş, Ankara'ya gelerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümüne başvurdu.
Hastanın tetkiklerini değerlendiren Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uygun, açık ameliyat yerine kapalı yöntem olarak bilinen endoskopik müdahaleyi tavsiye etti. Öneriyi kabul eden Baş'ın midesinde çok sayıda tükettiği cennet hurmasının oluşturduğu kitle tespit edildi.
"FAZLASI KARACİĞER YAĞLANMASINA NEDEN OLUR"
Yapılan operasyona ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Uygun, ilginç bir deneyim yaşadıklarını ifade ederek, "Benim 32 yıllık hekimlik hayatımda ilk kez karşılaştığım bir durum oldu. Bugüne kadar ot parçaları, çivi, cam, toprak ve kumaş yiyenleri gördüm ve bunları çıkardım ama cennet hurması olarak ülkemizde de çok tüketilen bu bitkiden tahmininizin çok ötesinde tüketen bir hastamızın midesinde bitki liflerinin birleşmesiyle oluşan kitleyi çıkarmak ilk oldu" ifadelerini kullandı.
Fazla tüketime bağlı olarak oluşan hurmanın mideden tahliye edilemediği için yediği bölgede şişlik, gaz, iştahsızlık gibi şikayetlere neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Uygun, "Gerekli incelemeler yapılmış. Endoskopi ile girildiği zaman bütün midenin kaplandığı gördük. Sağından, soluna geçilemeyecek derecede bir kitle oluşturmuş. Bunun ameliyatla alınabileceği de söylenmiş ancak hastamız bunu kabul etmeyerek araştırma içine giriyor ve bize geliyor" dedi.
Uygun, seanslar halinde Baş'ın midesindeki kitleyi parçalayarak tahliye ettiklerini dile getirerek, hastanın şu an temiz bir mideye sahip olduğunu ve beslenebildiğini söyledi.
Prof. Dr. Uygun, meyve tüketimi konusunda, "Herşeyin fazlası zararlı olduğu gibi meyvenin de kesinlikle fazlası zarar. Bir avuçtan daha fazla tüketilmemeli. Normal ideal bir insan organizmasının tüketebileceği fruktoz herhangi bir meyveden bir avuç tüketebilir. Daha fazlası da karaciğer yağlanmasına sebep olur. Bir avuç istediğiniz her meyveyi tüketebilirsiniz. Bunun dışındakiler kişiye yağ olarak dönebileceğinden zararlıdır" önerisinde bulundu.
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