Çarşamba günü kabul edilen yasa, Avrupa Sınır Ötesi Sözleşmesi'ni imzalamayan ülkelerin bilgi, siyasi ve askeri programlarının ülkede yayınlanmasını engelliyor.

Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, bakanlığın yayınladığı açıklamaya göre, " Rusya medyasına karşı bu tür kesin ayrımcılığın, Kişinev'deki parlamentoda çoğunluk tarafından yapılan başka bir Rusya karşıtı hareket olduğunun farkındayız" dedi.

Kararın temel haklardan bilgiye ulaşma özgürlüğüne aykırı olduğunu açıklayan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, bu adıma aynen karşılık verme haklarının olduğunu kaydetti. "Yasanın yürürlüğe girmesi, alternatif görüşlerin ele alınması konusunda Moldova'nın 'demokratik hareketlerden bütüncül yöntemlere doğru daha da uzaklaştığını' gösteriyor." dedi.

"Uluslararası ilişkilerde karşılıklı tanınmışlık ilkesine bağlılığımızı onaylıyor ve misilleme önlemleri alma hakkını sürdürüyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla Cumhurbaşkanı Vekili olarak atanan Moldova Parlamento Başkanı Adrian Candu, 10 Ocak'ta Rus propagandasıyla mücadele yasasına imza attı.

Mahkeme daha önce de bu yasayı hayata geçirmek için Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un yetkilerini askıya almıştı. Dodon 2015'ten bu yana tartışılan kısıtlayıcı önlemlere karşı çıkıyordu.

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