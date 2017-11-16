Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi hakkında karar

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni (MGSM) kundakladığı gerekçesiyle yargılanan Mehmet Ali Aligül "yakarak mala zarar verme" suçundan 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Kundaklama olayı Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde bulunan MGSM'nin giriş kapısında 20 Şubat gecesi meydana geldi.

Aligül'ün 4 yıl 2 aylık hapis cezası tarafların itiraz etmesi sonucunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek. Karar burada onanırsa sanık cezaevine girecek. Aligül'ün yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerince tahliye olması bekleniyor.

İHA'nın haberine göre, Anadolu 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Aligül ve ailesi ile taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki görüşü sorulan sanık Aligül, sigorta şirketinin yaptığı 40 bin TL'lik ödemeyi çok bulduğunu söyleyerek, "Ben de bir araştırma yaptım. Söz konusu yangından kaynaklı zarar en fazla 10-12 bin TL. 40 bin TL gibi bir meblağ çok fazladır. Bir anlık öfke ile böyle bir olayı gerçekleştirdim. Hatalı olduğumu kabul ediyorum" dedi.

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