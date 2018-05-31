Müze Özendirme Yarışması yapıldı

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından, Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışması’na, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. Yarışmada Kuşadası Belediyesi ile KEGEV işbirliğinde 2015 yılında açılan Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi (KUAKMER), Yaşam Kültürü Müzeleri kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, verilen ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Tarihi Kentler Birliği tarafından bir kez daha ödüle layık görülmenin Kuşadası adına çok sevindirici olduğunu belirtti.

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