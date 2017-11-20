Naim Süleymanoğlu'nun ismi caddeye verildi

Cumartesi günü yitirdiğimiz başarılı milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı Üsküdar'da caddeye verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Leyla Ünal'ın edindiği bilgiye göre, Selami Ali Mahallesi'ndeki Vakıf Bank Spor Sarayı'nın yeni açılan isimsiz yola "Naim Süleymanoğlu Caddesi" İBB Meclisi'nden oybirliğiyle geçti.

Karar sonrası konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Naim Süleymanoğlu'nun adının cadde ve meydanlara verilmeye devam edeceğini ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ise "Bundan sonra onun adını yaşatmak için alınacak kararlara katkı vereceğiz" dedi.

Naim Süleymanoğlu