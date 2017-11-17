NATO'dan Türkiye'ye özür mektubu!

NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanla işbirliği içinde gösteren Norveç ordusu personeli görevden alındı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür diledi.

Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Olaylara neden olan kişi NATO çalışanı değildir. Norveç tarafından görevlendirilen sözleşmeli sivil bir memurdur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz."

Habertürk TV Dış Haberler Müdürü Fehmi Gürdallı, Habertürk TV'de katıldığı programda yaşanan krizin detaylarını anlattı.

Norveç'teki tatbikatta iki farklı olay yaşandığını söyleyen Gürdallı, "Norveç'teki tatbikatta iki ayrı olay var. 8 Kasım'da başlamıştı tatbikat, bugün sona eriyordu. Son günlerde iki farklı olay yaşandı. İlk olayda bir simülasyonda düşman liderler biyografisi hazırlanırken, geçmiş liderlerin fotoğrafı ekleniyor. Bu isimlerin arasında Soğuk Savaş'tan kalan liderler var. Eski Sovyet liderleri var. Buraya Atatürk'ün fotoğrafı da konuluyor. Bir medya teknisyeni internetten bulduğu bir Atatürk fotoğrafını, düşman liderler biyografisine dahil ediyor. Oradaki Türk heyet bunu fark ediyor ve düzeltiliyor, özür dileniyor. Teknisyen bunu bilmeyerek yaptığını söylüyor. İkinci olayda ise Türk asıllı bir Norveçli subay, NATO içerisindeki bir sosyal paylaşım platformunda Cumhurbaşkanı Erdoğan adına sahte hesap açıyor. O sahte hesabı düşman liderlerle işbirliği yapan bir hesap olarak kullanıyor. Yine Türkiye bunu fark ediyor. Çok daha fazla kasıt olduğu aşikar. Özür dileniyor ve Norveçli personel görevden alınıyor." ifadelerini kullandı.