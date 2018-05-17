Sarıboğaz mevkiinde arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için Sakarya Nehri ve Mudurnu Çayı’nın kesiştiği noktada Emrullah Şimşek ve Selami Torunoğlu nehre düşmüş ve olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

İHA'nın haberine göre, 4 gün süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde Emrullah Şimşek'in cansız bedenine Soğuksu mevkiinde ulaşıldı. Cansız bedene ulaşılması sonrasında acılı haber ailesine verildi.

Çayda kaybolan Selami Torunoğlu için arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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