Brooklyn Federal Mahkemesi'nde karara bağlanan davada, New York Polis Teşkilatı, fotoğrafları çekilirken başörtülerinin zorla çıkartıldığı gerekçesiyle şikayetçi olan üç Müslüman kadının her birine 60 bin dolar ödeyecek.

2012 yılında Brooklyn Lisesi öğrencisi G.E isimli genç bir kız, hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla iki kızla kavga edip karakolluk oldu. Polis tarafından tutuklandıktan sonra karakola getirilen kızın sorgusu yapılıp fotoğrafının çekileceği sırada polis, G.E'den başörtüsünü çıkartmasını istedi. Müslüman olduğunu belirterek dini inançları nedeniyle çıkartamayacağını söyleyen G.E'ye başörtüsünü çıkartması için ısrara devam edilince genç kız direnç gösterdi. Bir kadın polis memurunun özel bir odada kendisiyle yüzü yüze gelmeden fotoğrafının çekileceğine ikna edildi.

Genç kızın karakolda bir odaya götürülüp türbanı çıkarttırılarak kayıtlara girecek şekilde fotoğrafı çekildi. G.E'nin serbest kalmasıyla ilgili idari işlemler yapıldığı sırada bir başka polisten, tutuklandıktan sonra götürüldüğü karakolda hiç kadın polisin görev yapmadığını öğrendi.

Türbanının zorla çıkarttırılıp, yirmi dakika boyunca başka bir bölümde erkek mahkum ve polislerin önünde türbansız görünerek teşhir edildiğini iddia eden G.E, avukatı aracılığıyla haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıyıp, New York Polis Teşkilatı aleyhine tazminat davası açtı. 2015 ve 2016 yıllarındaki tutuklanmaları sırası ve sonrasında New York polisinin türban ve çarşaflarını zorla çıkarttırdığını iddia eden iki genç kız da G.E'nin avukatı aracılığıyla New York Polis Teşkilatı'ndan şikayetçi oldu.

Üç genç kızın davası mahkemede birleştirildi. New York Polis Teşkilatı ve davacı genç kızların avukatları arasında uzlaşma sağlanarak, her bir davacıya 60 bin dolar ödenmesi kararlaştırıldı.

New York Polis Teşkilatı 2015 yılında tutuklanmalar ya da fotoğraflarının çekilmesi sırasında dini inançları gereği türban veya benzeri kıyafetlerin çıkartılamayacağı konusunda yeni bir karar aldı.

