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Aynı ailede birden fazla kanser olması örneğin; cilt, pankreas, kolon kanseri gibi kanserlerin olması kişinin genetik sorgulamanın yapılması önemli hal alıyor. Bu iki açıdan önemli, hem tedaviyi hem de takibi değiştiriyor. Bu hastalar kanser olmamışsa önleyici ilaç tedavileri yapabiliyor ve daha sıkı takip edebiliyoruz.