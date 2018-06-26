Prof. Dr. Atilla Soran, meme kanseri ve diğer kanser türlerinde genetik testlerin önemine değindi. Prof. Dr. Soran, "45 yaş altı meme kanseri olmuş hastalarda genetik testlerin bakılması önemli, ancak en diğer önemli konu ise bu tip hastaların ailesinin sorgulanmasının çok iyi yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İHA'nın haberine göre; Kansersiz Yaşam Derneği ve özel bir hastanenin ortaklaşa düzenlediği panelde kanser türleri ve meme kanserinde genetik testin tedavideki önemi anlatıldı.
ABD Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Cerrahi Onkoloji Departmanı Meme Hastalıkları Ünitesi Meme Hastalıkları Klinik Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, "Meme kanseri ülkemizde yüzde 40’ın üzerinde genç yaşta görülüyor.
Bu hastaların büyük kısmında genetik pozitiflik yer alıyor. Bir takım gen testleriyle kimlerin kanser olabileceğini veya kanser olmuş kişilerle de kimleri hangi türde tedavi yapılabileceğini ortaya koyabiliyoruz" dedi.
"GENETİK MİRASA BAKIYORUZ"
Son 50 yılda dünyada görülme sıklığı iki mislinden fazla artığını ve meme kanserinin yaş ortalamasının da gençlere doğru ilerlediğini belirten Prof. Dr. Soran, "Ailesini ve kanser geçmişini iyi sorguladığımız zaman hangi hastaların gen testini gitmesi gerektiğini kendimiz belirleyebiliyoruz. Bunun için genetik danışmanlık verilmesi önemlilik arz ediyor.
Aynı ailede birden fazla kanser olması örneğin; cilt, pankreas, kolon kanseri gibi kanserlerin olması kişinin genetik sorgulamanın yapılması önemli hal alıyor. Bu iki açıdan önemli, hem tedaviyi hem de takibi değiştiriyor. Bu hastalar kanser olmamışsa önleyici ilaç tedavileri yapabiliyor ve daha sıkı takip edebiliyoruz.
Normalde tedavilerde meme içi mamografi isterken genetik testi pozitif olanlarda emar gibi daha gelişmiş testler isteyebiliyoruz. Ayrıca genetik testi BRCA1, BRACA2 ile diğer genleri pozitif olanlarda 40 yaşını geçmiş hastalar için yumurtalık veya meme cerrahisi yapabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.
"GEREKSİZ TEDAVİ ÖNLENİYOR"
Tanı konulduktan sonra yapılan genetik testler ise uygulanacak en doğru tedavinin seçilmesine ve gereksiz tedaviden kaçınılmasına yardımcı olduğunu belirten Prof. Dr. Soran, "Genetik bilinçlendirme çok arttı. 1995 yılından beri testler rutin hayatımıza girdi. Artık son dönemde panel testi dediğimiz 1 ve 2 gen değil 19,20 ve 24 gene bakılıyor. Bilgimiz artıkça testleri isteme sıklığımızda arttı.
19 geni içeren panellerde genetik yatkınlık araştırılıyor. Böylece ailesel yatkınlık var mı, ortaya konuyor. Takip ve tedaviler de genetik testin sonuçlarına göre düzenleniyor. Maalesef ülkemizde testler kurumlar tarafından karşılanmıyor. Hastalara önerseniz dahi hastalar bunu yaptıramıyorlar. Bu açıdan halkı bilinçlendirmek önemli ancak bilinçlendikten sonra bu testi kullanılabilir hale getirmek gerekir" dedi.
ABD Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi Genetik Uzmanı ve Kanser Genetiği Danışmanı Shenin Adel Dettwyler kişiye özel yapılan genetik testlerle, genetik mirasın ortaya çıkarılarak önlem alınabileceğini söyledi.
Dettwyle sözlerine şöyle devam etti: "90’lı yılların başından beri kullanılan genetik testler ilk önce meme kanseri için kullanılmaya başlandı daha sonra kapsamlı kanser türlerine karşı kullanılmaya başlandı.
Genetik testlerin avantajı kişide kanser riski olup olmadığını öğrenmek eğer risk varsa nasıl önüne geçilebileceğini ve aynı zamanda diğer aile bireylerinde kanser riski olup olmadığını öğrenebilmektir. Testlerle beraber tedavi metodunda spesifik bir yaklaşım ile operasyon yapılabileceği anlaşılıyor".
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.