Öğretmen Bahadır Grammeşin 9 Mayıs 2015 günü Kadıköy'de arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenceye gitti. Grammeşin ve yanında bulunan arkadaşları mekandan ayrılıp evlerine gitmek üzere yürüdükleri sırada iki kişi, arkadaş grubunda bulunan kadınlara sözlü tacizde bulundu. Tacizi engellemek isterken iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Grammeşin hayatını kaybetti. Olayın ardından Erkan Çınar hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, diğer 9 şüpheli hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etme", "yaralama", "silahla tehdit" ve "suç delillerini yok etme" gibi değişik suçlardan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Erkan Çınar'ın Bahadır Grammeşin'in öldürülmesi olayında "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi. Diğer sanıklar ise Grammeşin'in öldürülmesi eylemine iştirak ettikleri gerekçesiyle 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 SANIĞA DAHA ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZA

İstinaf mahkemesinin verilen cezaları az bulup bozduğu davada yeniden yargılama yapan Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası alan sanık Erkan Çınar'ın haricinde Mert Nikelay, Murat Toprak, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri'nin de aynı suçtan 25'er yıl hapsine hükmetti.

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