Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan Deniz Mızraklı’nın ağzında çıkması gereken bir dişi, beyninde çıktı. Ameliyatın riskli olduğunu söyleyen Deniz Mızraklı, dişin alınması halinde konuşma, görme ve hareket duyularını yitirebileceğini söyledi.

AMELİYATA ÜÇ GÜN KALA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre; Gerze'de amatör olarak müzikle uğraşan Deniz Mızraklı'nın (26), 2014 yılında geçirdiği beyin tümörü ameliyatından üç gün önce tomografisi çekildi.

Tomografide, ağzında çıkması gereken bir dişin beyninde çıktığı anlaşıldı. Doktorlar, dişin alınmasının kendisinde bazı hasarlara yol açabileceğini söyledi.

Dişin alınmasının riskli olduğunu söyleyen Deniz Mızraklı, " Sinop'ta bir mekanda canlı müzik yapıyordum. Canlı müzik yaptığım dönemde kendimde ciddi bir rahatsızlık hissettim. Bununla ilgili hastaneye gittim. Yürüme testi yaptılar ve yürümekte zorlandım. Bir denge bozukluğum vardı. Beni tanıyan insanlar, alkollü olduğumu sanıyorlardı. O dönem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Tomografiler çekildi. Beynimde bir tümör tespit edildi.

DİŞ ALINIRSA DUYULARINI KAYBEDEBİLİR

Ameliyattan üç gün önce de bir beyin tomografisine girdim ve beynimde diş olduğu anlaşıldı. Diş hala beynimde duruyor. Diş orada durduğu için denge bozukluğu ve hafıza kaybı hastalığının tekrarlama durumu var. Diş alınırsa konuşma, görme ve hareket duyum tamamen kaybolabilir, bu riski almak istemedim" dedi.

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