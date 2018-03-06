Olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla insani yardım malzemelerinin önceden depolanması için 7 ayrı afet müdahale ve yardım merkezi kurulması önerildi. Böylece çadır, tıbbi malzeme ve su gibi yardım malzemeleri, kentin kritik noktalarına hızla ulaştırılabilecek.
ARAŞTIRMA YAPILDI
Gazete Habertürk'ün haberine göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Duran, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertan Yakıcı ve ASELSAN Uzman Mühendisi Ayşe Sinem Konu tarafından, “İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması” isimli bir araştırma yapıldı. Deprem Haftası nedeniyle söz konusu araştırmadan derlenen bilgilere göre, çalışmayla İstanbul’da olası bir depremin neden olacağı kırılganlık etkisi incelenerek, insani yardım malzemelerinin önceden belirlenmiş bazı merkezlere konumlandırılması gündeme getirildi.
Olası depremin zararlarını azaltıcı tedbirlerin şimdiden alınmasının önemine işaret edilen araştırmaya göre, bu tedbirler arasında su ve yiyecek planı, çadır kentlerin kurulması ve acil yol ağı unsurları yer alıyor.
EN KÜÇÜĞÜ EYÜP’TE
İstanbul için toplamda 7 deponun açılmasının en iyi çözüm olacağı savunulan araştırmaya göre, Avrupa yakasında 4, Anadolu tarafında ise 3 ayrı ilçede afet müdahale ve yardım merkezi kurulması gerektiği saptandı. Depoların, Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Küçükçekmece’de, Anadolu Yakası’nda ise Kartal, Kadıköy ve Ümraniye’de açılması önerildi.
En küçük deponun Eyüp’te, en büyük deponun ise Gaziosmanpaşa’da açılması gerektiği belirtildi. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Kartal depolarında, çadır, tıbbi malzeme ve su, Gaziosmanpaşa deposunda, çadır ve su, Kadıköy’de çadır ve tıbbi malzeme bulunması gerektiği belirlenirken, Eyüp deposunda tıbbi malzeme, Ümraniye’de ise su bulunması yeterli görüldü.
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