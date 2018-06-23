15 gün önce boşanmışlardı

Olay, 25 Mayıs tarihinde Akşehir ilçesine bağlı Seyran Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Erdoğan Er, 2 çocuğunun annesi, boşandığı Fatma Gülistan ile konuşmak için çalıştığı işyerinin önüne gitti. Aralarında çıkan tartışma sonucu Erdoğan Er, Gülistan'ı, vücudunun 7 yerinden bıçaklayıp kaçtı. DHA'nın haberine göre, kanlar içinde kalan Gülistan, çağrılan ambulansla önce Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Gülistan, 17 Haziran günü, 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gülistan, Tuzlukçu ilçesine bağlı Pazarkaya Mahallesi'nde gözyaşları içinde defnedildi.
Olayın ardından kaçan kaçan Erdoğan Er, aynı gün saklandığı ormanlık alanda yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 GÜN ÖNCE BOŞANMIŞLAR
Erdoğan Er, ifadesinde eşiyle zaman zaman sözlü tartışmalar yaşadığını belirterek, ''Bana sürekli, 'Ben hayatımı yaşayacağım, senden boşanacağım, bana karışamazsın' diyordu. Ben de ona, 'Seni ve çocuklarımı çok seviyorum. Ne olur bu yuvayı yıkma. Ne istersen yaparım' diyordum. Buna rağmen sürekli olarak benden boşanacağını söylüyordu'' dedi.
Eşinin olaydan 20 gün önce 2 çocuğunu da yanına alıp evi terk ettiğini belirten Er, "Eşime telefon açtım. Çocukların velayetini kendisine vereceğimi, anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ettiğimi söyledim. Olay tarihinden 15 gün kadar önce anlaşmalı boşanma dilekçemizi ikimiz de imzaladık. Daha sonra mahkemeye çıktık ve eşimle boşandık. Mahkeme çıkışı bana, 'Senden boşandım, artık kendi hayatımı yaşayacağım' dedi "diye konuştu.
BİR ANDA SİNİRLENİP BIÇAĞI SAPLADIM
Olay gününü anlatan Erdoğan Er, ''Eşim bir rehabilitasyon merkezinin misafirhanesinde çalışmaya başlamış. Telefonunu satmış ve benden sattığı telefonun faturasını istedi. Ben de sabah erken saatlerde eşimin çalıştığı yerin yakınında onu beklemeye başladım. Bir süre sonra eşim geldi ve yürümeye başladık. Telefonun faturasını kendisine verdim. Şansımı tekrar deneyerek onu ve çocuklarımı çok sevdiğimi, tekrar birleşmemizi teklif ettim. Bunun üzerine Fatma, 'Sen bana artık karışamazsın. Senden boşandım. Artık hayatımı yaşayacağım' dedi. Bir anda sinirlendim ve yanımda bulunan bıçağı çıkarıp Fatma'yı bıçaklamaya başladım. Benim yakamdan tuttu ve yere düştük" şeklinde konuştu.
EŞİ BIÇAKLANDIKTAN SONRA AMBULANS ÇAĞIRMASINI İSTEMİŞ
Eşini nasıl bıçakladığını hatırlamadığını ileri süren Erdoğan Er, ''Olaydan sonra neler yaşandı, tam hatırlamıyorum. Fatma'nın vücudundaki bıçak yaralarını nasıl yaptım, bilmiyorum. Ambulansı arayacaktım; ancak bize doğru bakan biri, telefonda konuşuyordu. Ben de, ambulansı aradığını zannedip, aramaktan vazgeçtim. Fatma yerde kanlar içinde yatarken, 'Tamam evime geri döneceğim. Ambulansı ara, birlikte gidelim' dedi. Ben de 'Ambulansı aradılar. Sen hastaneye git. Sonra görüşürüz' dedim ve eşimin yanından uzaklaştım. Bir süre ormanlık alana doğru yürüdüm. İntihar etmek istiyordum. Daha sonra polis beni telefonumdan aradı ve ikna etti. Sonra teslim oldum. Yaşanan her şey eşimin tahrikleri nedeniyle oldu. Fatma'yı öldürmek ya da yaralamak gibi bir planım yoktu. Çok pişmanım" dedi. Erdoğan Er, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında hazırlanacak iddianamenin ardından yargılanacak.
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