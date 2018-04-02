On Numara çekilişinde 817. hafta heyecanı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta ise büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, kazanıp, kazanamadığı öğrenebilmek için çekilişin ne zaman gerçekleştirildiğini merak ediyor. On Numara ne zaman, saat kaçta çekilir? On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

ON NUMARA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek. On Numara'nın bu haftaki çekilişi için nefesler tutuldu. 10 bilen kişi veya kişilerin çıkması durumunda büyük ikramiye sahibini/sahiplerini bulacak. 10 bilen çıkmaması halinde büyük ikramiye haftaya devredecek.

On Numara 817. hafta çekilişi saat 21.15'te başlayacak. Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde 21.15'ten itibaren canlı yayınlanacak çekiliş yaklaşık 10 dakika sürecek ve sonuçlar belli olacak. On Numara çekiliş sonuçlarına göre, kazanan veya kazananların belli olacağı ikramiye bilgileri bir aksilik olmaması halinde en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde duyurulacak. Öte yandan On Numara çekilişi Haberturk.com tarafından anlık olarak takip edilip, sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'da geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaralar ise 05, 07, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 47, 62, 64, 67, 68, 71, 72 olarak belirlendi. Öte yandan, 9 bilen 105 kişi 2 bin 282 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 992 kişi 120 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 675 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 132 bin 167 kişi 3 lira 60'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 705 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

26 Mart On Numara ikramiye bilgileri;

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 89.856,60 TL 9 bilen kişi sayısı : 105 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.282,65 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.992 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 120,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 21.675 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 132.167 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 185.705 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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