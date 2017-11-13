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On Numara sonuçları belli oldu! 13 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

Dün akşam çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da sonuçlar belli oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi bir kişi kazandı. İşte 13 Kasım On Numara sonuçları...

13 Kasım 2017 Pazartesi, 09:31:16 Güncelleme: 14 Kasım 2017 Salı, 09:46:47

Pazartesi akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki sonuçları da belli oldu. Milli Piyango İdaresi çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından sonuçlar açıklandı. İşte 13 Kasım tarihli On Numara sonuçları ve detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI (13 KASIM) MPİ

Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta 4 talihli büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. Bu haftanın çekiliş sonuçları da belli oldu ve 6 bilen 1 kişi 321 bin 828 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. İşte On Numara sonuçları...

13 Kasım 2017 tarihli On Numara sonuçları: 10 - 12 - 13 - 15 - 20 - 25 - 32 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 53 - 56 - 57 - 59 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 74

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde aynı zamanda 9 bilen 106 kişi 2 bin 24 lira 55'er kuruş, 8 bilen bin 744 kişi 123 lira 35'er kuruş, 7 bilen 16 bin 825 kişi 24 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 567 kişi 4 lira 25'er kuruş ve hiç bilemeyen 180 bin 903 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 321.828,25 TL
9 Bilen Kişi Sayısı 106 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.024,55 TL
8 Bilen Kişi Sayısı 1.744 Kişi Başına Düşen İkramiye 123,35 TL
7 Bilen Kişi Sayısı 16.825 Kişi Başına Düşen İkramiye 24,40 TL
6 Bilen Kişi Sayısı 101.567 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,25 TL
Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 180.903 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,05 TL


 

ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 796. hafta çekilişinde;

Kazanan numaralar: 02 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15- 18 - 21 - 23 - 28 - 39 - 41 - 47 - 48 - 51 - 54 - 61 - 66 - 71 - 79

10 bilen 4 kişi büyük ikramiyeyi paylaştı ve 78 bin 375 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 9 bilen 135 kişi bin 548 lira 70'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 753 kişi 76 lira 5'er kuruş, 7 bilen 25 bin 419 kişi 15 lira 65'er kuruş, 6 bilen 127 bin 980 kişi 3 lira 30'ar kuruş ve hiç bilemeyen 163 bin 6 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 4 Kişi Başına Düşen İkramiye 78.375,95 TL
9 Bilen Kişi Sayısı 135 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.548,70 TL
8 Bilen Kişi Sayısı 2.753 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,05 TL
7 Bilen Kişi Sayısı 25.419 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,65 TL
6 Bilen Kişi Sayısı 127.980 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL
Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 163.006 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,30 TL
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