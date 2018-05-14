On Numara'nın bu akşam 823. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak. On Numara'da heyecan dorukta. Geçen hafta İstanbul Beykoz'dan 1 kişinin 10 bilerek 325 bin 90 liralık ikramiyeyi kazanmasının ardından, On Numara'nın bu akşamki çekilişinde hangi şanslı numaralara ikramiyenin isabet edeceği merak ediliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI - 14 MAYIS 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te www.mpi.gov.tr sitesi üzerinden canlı yayınlanacak On Numara çekilişi gerçekleşir gerçekleşmez, sonuçları ve ikramiye bilgilerini haberimizden takip edebilirsiniz.

İkramiye bilgileri;

10 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 9 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 8 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 7 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 6 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** Hiç bilmeyen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 7 MAYIS 2018

01, 02, 06, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 49, 52, 54, 61, 65, 67, 71, 74

On Numara'nın bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Beykoz ilçesinden satın aldığı bildirildi.

10 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 325.090,00 TL 9 bilen kişi sayısı : 78 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.778,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.516 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 143,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.075 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 25,80 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.650 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,35 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 185.283 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,00 TL

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