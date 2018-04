İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı operasyonda çok önemli bir sahte para çetesini ortaya çıkardı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ sahtecilik konusunda uzmanlaşmış suçlulardan biri olan çetenin lideri Faruk Ömer C.’yle ilgili çok ilginç ayrıntılara ulaştı.

90’lı yıllarda ticaretle uğraşan Faruk Ömer C., inşaat ve borsa işleri yaptı. C., daha sonra edindiği bir miktar parayı sermaye olarak kullanarak kuyumculuk sektörüne girdi. Kuyumculuk, Faruk Ömer C.’nin hayatının dönüm noktası oldu. Ortağı tarafından yüklü miktarda dolandırılan C.’nin kurduğu şirket iflas etti. Bir süre sonra ise Faruk Ömer C., sahtecilikle ilgili olaylara karışmaya başladı.

‘ÇİFT KAT KAĞIT’ TEKNİĞİ

Sahtecilik yapmaya başlayan C., grafik tasarım konusunda da zaman içinde uzmanlaştı. Hazırladığı sahte çek, senet ve tahvillerle bankaları bile kandırmayı başardı. Orjinal para basımında kullanılan ‘çift kat kâğıt’ tekniğiyle sahte para basımı işine de girdi. Faruk Ömer C.’nin bastığı çift kâğıtlı sahte paralar kolayca piyasaya sürüldü. İlk kez 1999’da sahtecilikten gözaltına alınıp serbest bırakılan C., sahte para suçundan 2 kez daha yakalandı. Hakkında verilen 7 yıl hapis cezası bir süre sonra kesinleşen C., polis tarafından aranmaya başlandı.

REZİDANS DARPHANESİ

Kesinleşen cezasını yatmamak, kaçmak için Ömer Faruk C., sahte kimlik hazırlayarak yaşamını sürdürmeye başladı. Çevresinde “Bayram” olarak tanındı. Son dönemde sahte kimliğiyle Bahçeşehir’de lüks bir rezidans kiraladı. C., kiraladığı rezidansı, kısa süre sonra sahte para basılan bir imalathaneye çevirdi. Yapılan teknik takiplerin ardından İstanbul Mali Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertilen Faruk Ömer C. ile 16 kişilik çetesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesi devam ediyor.

SAHTE PARA ŞİFRELERİ

Yapılan teknik takiplerde, çete üyelerinden sahte paraların şifreli olarak istendiği belirlendi.

Çetenin para siparişlerinde şu şifreli cümleleri kullandığı tespit edildi:

* Sarışın kız veya sarı tişört var mı?: Sahte 50 TL’lik var mı?

* ABD’den misafirim geldi: Sahte ABD Doları bastım, ister misin?

* Yeşillik var mı?: Sahte 20’lik banknot var mı?

