Fransız viyolonsel sanatçısı Ophelie Gaillard, geçen perşembe akşamı Patin semtinde bulunan evinden birkaç sokak ötede gaspa uğradı. Gazete Habertürk'teki habere göre; bıçaklı bir soyguncu Gaillard’ın cep telefonunu ve 1.3 milyon Euro değerindeki viyolonselini alarak kayıplara karıştı. Olayı Facebook’tan duyuran sanatçı takipçilerinden de yardım istedi.

2 gün sonra ismini açıklamayan bir kişiden bir telefon alan Gaillard, viyolonselinin evinin önündeki arabaya bırakıldığını öğrendi. Viyolonselini arabasının arka koltuğunda bulan sanatçı, ilgilerinden ötürü bütün takipçilerine sosyal medyadan teşekkür etti. Hırsız ya da hırsızların viyolonselin değerini öğrendikten sonra polisin peşlerini bırakmayacağını düşünerek geri adım attığı tahmin ediliyor.

1737 yılında İtalyan enstrüman yapımcısı Fracesco Goffriller tarafından yapılan viyolonselin yayı da 19’uncu yüzyıldan kalma. Gaillard, geçen ekim ayında İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde piyanist Cedric Pescia ile birlikte bir konser vermiş, İstanbul’a bayıldığını söylemişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER