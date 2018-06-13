138 yıllık hayal gerçekleşti! Ovit Tüneli açıldı

Türkiye’nin en uzun tüneli 14 km uzunluğundaki Ovit Tüneli hizmete giriyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından satır başları;



Değerli kardeşlerim Ovit geçidi herhangi bir geçit değil. Bu geçit aynı zamanda bulunduğu konum gereği stratejik bir öneme sahip. Ovit geçidi açılmadan önce 11 km tırmanıp, 10 gitmek gerekiyordu. Bazıları burası için hayal diyordu, yaptık mı? Bitirdik mi? Allaha hamdolsun bugün sözümüzü gerçekleştirdik.

Bu kış Ovit tüneli hiç kapanmadı. 2012 yılında başladığımız tüneli bugün sizlere sunuyoruz. Karadeniz limanlarına süre azalacağı için ticaret de gelişecek. Bu açılışı seçim arefesinde yapıyoruz. 24 Haziran'da seçim var mı? Ovit Tüneli'nin açılış hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır. 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Lafla olmaz icraatla olur. İcraat, icraat, icraat.





Ovit Tüneli’yle, yılda 5 ay yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı kalan ve diğer 7 ayda ise İkizdere-İspir arasında günlük ortalama 1135 aracın transit geçiş yaptığı Ovit geçidi, yıl boyu açık olacak. Tünel, Rize-Erzurum karayolu uzunluğunu 50 kilometre kısaltacak.

RAHMETLİ ÖZAL YENİ BİR HAMLE YAPTI VE 2002'YE GELDİK VE GERÇEK BİR HAMLE BAŞLADI

Birileri de çıkıp bol keseden atıyor. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattığı kalkınma hamlesi CHP tarafından kesintiye uğradı. Bunlar Menderes'i idam ettiler, sonra demokrasi diyorlar. Rahmetli Özal yeni bir hamle yaptı ve 2002'ye geldik ve gerçek bir hamle başladı. Biz hiçbir engel tanımadık. Sizinle beraber yürüdük.

BİZİ YOLDA YALNIZ BIRAKMADINIZ

Bizi yolda yalnız bırakmadınız. Ben bu dolu altında sizi görünce, arkadaşıma dedim ki Allahıma hamdolsun, benim hanım kardeşlerim bu doluya rağmen buraya geldikleri için bu millete hizmetkar olmaya geldiğim için ne kadar şükretsem az. Şimdi hep beraber güçlü meclis vaktidir, buna hazır mıyız? Bunun için şahsımı ve AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Güçlü Türkiye için bunu yapmaya hazır mıyız?





138 yıllık hayal gerçekleşiyor





























































138 yıllık hayal gerçekleşiyor

14,3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Ovit Tüneli, bin 369 metresi çığ tüneli olmak üzere toplam 14,3 kilometre uzunluğu ile Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı devam eden 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli'nin ardından Türkiye'nin ikinci en uzun, dünyanın ise en uzun dördüncü tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi.