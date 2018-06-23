Ünlü oyuncu Gökhan Yıkılkan ve meslektaşı olan eşi Belgin Erdoğan Yıkılkan, dünyaya gelen oğullarına Can ismini verdi.

HT Magazin'in haberine göre, eşinin normal doğum yaptığını belirten Gökhan Yıkılkan, “Ben de yanındaydım. O normal doğurdu, ben 9 doğurdum. Doğumda o sancıları ve çabayı görünce, o acının yanında yandım, kavruldum. Elim ayağım boşaldı, sırtımdan terler aktı. Bebeğimizi Belgin’in kucağına koyduklarında herkes gülüyor, ben ağlıyordum. Niye ağladığımı gerçekten bilmiyorum. Şimdi çok şükür oğlumuz kucağımızda, keyfimiz yerinde” dedi.