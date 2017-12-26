11 yaşındaki öz kızına cinsel istismarını ortaya çıkaran eşini çalıştığı börekçide kurşun yağmuruna tutan ve yargılandığı istismar davasında “bir çocuk bunu uyduramaz” diyen pedagog görüşünün ardından tutuklanan Ömer D. 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Ömer D.’yle ilgili hazırlanan iddianamede, akılalmaz iddialar yer aldı. İddianameye göre, 11 yaşındaki kıza öz babasının cinsel istismarı, 2 yıl sürdü. Baba, kızına cinsel içerikli videolar izletip ardından da istismar ediyordu. İğrenç olay, çocuğun durumu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktı. Öğretmen polise gitti. Anne de ifadeye çağrılınca olaydan haberdar oldu, ardından savcılığa giderek şikayetçi oldu. Küçük kız, ailesinden alınıp destek merkezine yerleştirildi. Baba Ömer D. adli kontrolle serbest bırakılırken hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “müstehcenlik” suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ömer D. istismarı ortaya çıkaran eşini geçen Mayıs ayında çalıştığı börekçide kurşun yağmuruna tuttu, tutuklandı. Babasından şikayetçi olan Z.R.D. hakkında görüşbildiren pedagog “Bir çocuk bunu uydurmaz” şeklinde görüş bildirdi. Görüşün ardından mahkeme Temmuz ayında Ömer D.'nin istismar davasında da tutuklanmasına karar verdi.



2 AYRI SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında suçsuz yere hapiste olduğunu söyleyen Ömer D., eşi tarafından kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. “Bu suçların hepsini eşim mağdureye öğretmiştir. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben bu çocuğun öz babasıyım” diyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti cinsel istismar suçundan sanığın 18 yıl 9 ay hapsine karar verirken müstehcenlik suçundan ise 6 ay hapsine hükmetti.

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