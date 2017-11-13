Ozan Tufan'ın MR sonuçları temiz çıktı

2018 Dünya Kupası'na katılacak son takımların belli olacağı play-off karşılaşmaları için verilen arada milli takımlara 8 futbolcu yollayan Fenerbahçe'de bu oyuncuların hem performansları hem de sağlık durumları kontrol ediliyor. A Milli Takımımız'ın Romanya'yla deplasmanda oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan oyuncunun durumu da belli oldu. NTV Spor'da yer alan habere göre 22 yaşındaki futbolcunun MR sonuçları temiz çıktı. Ozan hem bugün oynanacak Arnavutluk hem de ligde Demir Grup Sivasspor mücadelelerinde forma giyebilecek. Milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe ve milli takım sağlık ekipleri temaslarını sürdürecek.





Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahada en fazla kalan futbolcular listesinde Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter’in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Ozan sahada kaldığı 1116 dakikada 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımına katkı verdi. Milli oyuncu son oynanan Osmanlıspor maçında Giuliano ile gelen takımının tek golünün asistini yapmıştı. Ozan sahada kaldığı sürede 3 kez de sarı kart gördü.

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