Özgürlüğün Elli Tonu filminin fragmanı çıktı

Grinin Elli Tonu adlı filmle başlayan seri Karanlığın Elli Tonu ile devam etmişti. E. L. James'in aynı adlı kitabından uyarlanan sinema filmi serisinde Jamie Dornan ve Dakota Johnson başrollerde yer alıyordu.

Anastasia Grey ve Christian Grey'in aşklarını konu alan serinin üçüncü filmi Özgürlüğün Elli Tonu 14 Şubat 2018'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmi bekleyeduralım, Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) filminin fragmanı çıktı. Henüz yayımlanalı saatler olmasına rağmen fragman milyonlarca kez izlendi.

İşte Jamie Dornan ve Dakota Johnson'ın oynadığı Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) adlı filmin fragmanı.