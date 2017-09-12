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Kültür-Sanat

Özgürlüğün Elli Tonu filminin fragmanı çıktı

Özgürlüğün 50 Tonu (Fifty Shades Freed) fragmanıyla karşımızda. Jamie Dornan ve Dakota Johnson'ın başrollerini paylaştığı Grinin 50 tonu serisinin son filmi olan Özgürlüğün Elli Tonu kısa sürede milyonlarca kez izlendi

12 Eylül 2017 Salı, 13:13:45

Grinin Elli Tonu adlı filmle başlayan seri Karanlığın Elli Tonu ile devam etmişti. E. L. James'in aynı adlı kitabından uyarlanan sinema filmi serisinde Jamie Dornan ve Dakota Johnson başrollerde yer alıyordu.

Anastasia Grey ve Christian Grey'in aşklarını konu alan serinin üçüncü filmi Özgürlüğün Elli Tonu 14 Şubat 2018'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmi bekleyeduralım, Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) filminin fragmanı çıktı. Henüz yayımlanalı saatler olmasına rağmen fragman milyonlarca kez izlendi.

İşte Jamie Dornan ve Dakota Johnson'ın oynadığı Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) adlı filmin fragmanı.

ÖZGÜRLÜĞÜN ELLİ TONU'NUN İLK FRAGMANI YAYINLANDI
Grinin Elli Tonu ile büyük bir başarı yakalayan seri 3. filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkat çeken ilk filmin ardından gelen ikinci filmde de başarı devam etmişti. 3. ve son film, Özgürlüğün Elli Tonu, 8 Şubat'ta vizyona girecek.

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