Parasetamol panzehiri

Ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılan parasetamol içeren ilaçların aşırı kullanımının yol açtığı zehirlenmelere karşı bir panzehir geliştirildiği ileri sürüldü. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Edinburg Üniversitesi’nden bilim insanlarının çalışmalarının sürdüğü ve birkaç yıl içinde ürünün kullanımının başlayabileceği belirtiliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER