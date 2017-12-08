Pendik sahilde içinde iki kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi battı. Batan teknede bulunan bir balıkçı, teknenin batmayan kısmında hayata tutunurken, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Diğer balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.



İHA'nın haberine göre, Pendik sahilde içinde iki kişinin bulunduğu balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenden alabora olarak batmaya başladı. Teknede bulunan bir balıkçı kaybolurken, diğer balıkçı teknenin batmayan uç kısmına çıkarak yardım beklemeye başladı. Balıkçıların çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu deniz polisine bildirdi. Deniz polisi adeta zamanla yarıştı. Teknenin batmayan uç kısmına çıkan balıkçı aynı zamanda pet şişelere sarılarak batmamaya çalıştı. Deniz polisi balıkçıya demir bir çubuk uzatarak balıkçıyı polis teknesine çekti. Tüm bu yaşanan can pazarı ise kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde balıkçı teknenin uç kısmında kendini kurtarmaya çalışıyor. Bu sırada deniz polisi olay yerine geliyor. Balıkçıya uzatılan demir sopa ile balıkçı polis teknesine çekiliyor.



Öte yandan kaybolan diğer balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.





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