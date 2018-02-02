Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birliklerinin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin’deki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü ‘Zeytin Dalı Harektı’nın 13’üncü gününde, bölgenin kuzeyinde yer alan Bülbül Beldesi ile Darmık Dağı eteklerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Dün sabah saatlerinde stratejik konumda bulunan Bülbül Beldesi’nin alınması için komandolar ve ÖSO birliği harekete geçti. Fırtına obüsleri ve tankçı birlikleri de destek verdi.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre öğle saatlerinde Bülbül Beldesi terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’den temizlendi. Darmık Dağı eteklerinde yer alan Alikar ve Zaara köyleri de PYD’den alındı. Böylelikle teröristlerin yığınak yaptığı Afrin’in kuzeyindeki savunma hattı çöktü. Darmık Dağı etekleri ve Bülbül Beldesi’nin alınmasıyla Afrin’in kuzeyindeki Şengal ile Şeyh Obası hattı birleşti. Harekâtın 13’üncü gününde Afrin’in 5 beldesinde 1’i belde merkezi, 20’si köy, 1’i köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 29 nokta örgütten kurtarılmış oldu. PYD’den temizlenen köylerdeki cephaneliklere ÖSO tarafından el konuldu. Cephaneliklerde Rus yapımı silahların olduğu belirtildi. Köylerde bazı PYD’li teröristlerin sivil kıyafetler giydiği kaydedildi. Terör örgütünün zorla ailelerinden kopararak silahlı eğitim verdiği 10 çocuğun da yakalandığı öğrenildi.

ABD FÜZESİYLE VURULDU

Bu arada, ÖSO’ya bağlı Sultan Süleyman Şah Tugay’ına ait bir arazi aracı, Afrin’in Şengal Köyü’nde PYD/PKK’lı teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOW füzesiyle vuruldu. Araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

PKK/ PYD, 400 DEAŞ’LIYI CİNDERES’E GÖTÜRDÜ

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, sıkışan terör örgütü PYD, tutuklu olan DEAŞ’lı 400 teröristi, TSK ve ÖSO ile çatışmaları koşuluyla Afrin, Rakka ve Deyrizor’daki cezaevlerinden salıverdi. PYD’nin, DEAŞ’lıları “cezadan kurtulacakları, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyecekleri ve isimlerinin terör listesinden çıkarılacağı” vaatleriyle kendi saflarına katılmaya ikna ettiği belirtildi. Bu kapsamda yaklaşık 400 DEAŞ üyesi terörist, özellikle Afrin’in güneyindeki Cinderes bölgesine götürüldü. Ayrıca PYD’nin, Suriye’nin diğer bölgelerinden Afrin’e silah, araç ve terörist kaydırarak bölgeyi takviye etmeye çalıştığı, zorla çocukları ailelerinden kopararak silah altına almaya devam ettiği ve terörist sayısını artırma gayreti içinde bulunduğu ifade edildi.

KOBANİ’DE KAN ANONSU YAPTILAR

Operasyonda ağır kayıplar veren ve panik yaşamaya başlayan terör örgütü PKK/PYD’nin, yaralılar için Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nin karşısında bulunan Kobani’de kan toplamaya çalıştığı görüldü. Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırdı. Anonslar, Türkiye tarafındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan da duyuldu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER