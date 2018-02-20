İstanbul Tuzla'da geçen yıl temmuz ayında, polis memuru Battal Yıldız'ı şehit eden ve birçok suçtan kaydı bulunan Hikmet Sağır, "görevli polis memurunu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. "Koşarken arkama bakmadan 2 el ateş ettim. O sırada polis memuruna denk gelmiş. Bundan haberim yok" diye kendini savunan sanığın ilk celse mahkumiyetine karar veren mahkeme, cezada herhangi bir indirime de gitmedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde görevli olan polis memuru Battal Yıldız, 16 Temmuz'da İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi'nde telefon satan işyeri önünde şüpheli şahıs olduğu ihbarı üzerine, ekip arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geçti. Kimlik sorgusu yapılmak istenen şüpheli Hikmet Sağır, "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında polis memuru Battal Yıldız, şüphelinin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine şüpheli Yıldız da kaçarken dönüp Yıldız'a ateş etti. Sağ göğsünden aldığı tek kurşunla ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evli 2 çocuk babası 31 yaşındaki polis memuru Battal Yıldız'ı şehit eden Hikmet Sağır'ı olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Sağır'ın, ev ve işyeri hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve yağma suçlarından toplam 28 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan tutuklanan Sağır hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



"DENK GELMİŞ" SAVUNMASI

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Hikmet Sağır, normalde Kocaeli'nde yaşadığını, uyuşturucu madde bağımlısı olması sebebiyle İstanbul'a madde almaya geldiğini söyledi. Geri dönmek için otobüs beklerken bonzai kullandığını ve bayıldığını anlatan Sağır, kendine geldiğinde üzerindeki her şeyin alındığını belirtti. Bunun üzerine bir dükkana girerek laptop ve silah çaldığını söyleyen Sağır, "Dükkandan çıkarken alarm çaldı. Panik yapıp kaçtım. Sokakta dinlenirken polisler kimliğimi sordu. Üzerimde silah olduğundan korkup kaçtım. Koşarken arkama bakmadan 2 el ateş ettim. O sırada polis memuruna denk gelmiş. Bundan haberim yok" dedi.



İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti yargılamanın ilk celsesinde kararını verdi. Hikmet Sağır'ın "polis memurunu öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına hükmeden mahkeme, sanığın olaydan sonra kaçması, yaralı polise yardımcı olmaması ve sabıka durumunu göz önüne alarak cezasında herhangi bir indirime de gitmedi.

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